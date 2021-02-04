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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. وزيرا الآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام مجلس النواب

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:36 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يواصل مجلس النواب، اليوم الخميس، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وذلك للاستماع لوزراء حكومة مصطفى مدبولي، حيث يستمع خلال جلسة اليوم لبيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يستمع المجلس، أيضًا، لبيان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد قررت في أول اجتماع لها، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها، استدعاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

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