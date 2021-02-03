رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.ووجهت المحافظ تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.وأكدت أنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة واستراتيجية محددة لمجابهة اية تداعيات محتملة.