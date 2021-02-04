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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جدل ومخاوف في تل أبيب.. هل ترد إسرائيل على نيران حزب الله؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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سيطرت حالة من الجدل حول مدى إمكانية أن يرد الجيش الإسرائيلي، على حادث إطلاق النار ضد إحدى طائراته على الحدود مع لبنان.

وجاء إطلاق النار تجاه الطائرة المسيرة، بعد تسجيل سقوط ثلاث طائرات إسرائيل، دون طيار، خلال أسبوع، اثنين منهم داخل لبنان، والثالثة داخل قطاع غزة المحاصر.

- إعلان إسرائيلي رسمي

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه تم إطلاق نار تجاه طائرة دون طيار، خلال نشاط اعتيادي فوق لبنان.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه لم يتم إصابتها، وواصلت الطائرة مهمتها كالمعتاد، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

- نصر الله ينفذ تهديداته

في السياق ذاته، قال روعي شارون المحلل العسكري في هيئة البث الإسرائيلية "كان": "من الواضح أن تل أبيب لن ترد على إطلاق حزب الله لصاروخ مضاد للطائرات على المسيرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، تحديدًا في جنوب لبنان اليوم".

وأوضح "شارون" أن "نصر الله"، الأمين العام لحزب الله اللبناني، هدد مرارا باعتراض أي نشاط إسرائيلي في سماء لبنان، متابعًا:"حادث اعتراض الطائرة اليوم يعد جزء من تنفيذ تهديداته".

- إسرائيل تبحث الرد على حزب الله

من جانبه، أضاف روني دنيال، المحلل العسكري لدى القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، العبرية، أن الجيش في تل أبيب يعقد نقاشًا حول إمكانية الرد على إطلاق النار تجاه الطائرة الإسرائيلية المسيرة في لبنان.

وأكد "دنيال"، مساء أمس، أن هناك تخوفات في مختلف الأوساط الإسرائيلية من أن عدم الرد على حزب الله قد يؤدي تهديدات أخرى ضد الطائرات الإسرائيلية.

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