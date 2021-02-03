35 دقيقة ظلام.. عودة التيار الكهربائي لمدينة الغردقة

عاد منذ قليل التيار الكهربائي لمدينة الغردقة بعد أن انقطاعه عن المدينة كاملة، حيث دخلت المدينة في ظلام دامس.وكشفت مصدر بقطاع كهرباء البحر الأحمر، رفض ذكر اسمه، أن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة مساء الأربعاء، يرجع لزيادة الجهد المرتفع ووجود رطوبة مرتفعة في الجو، حيث تسببت في خروج محطة المحولات الرئيسية بالمدينة من الخدمة وانقطاع التيار، موضحًا أن مهندسي المحطة يعملون على إعادة التيار تدريجيا، حتى لا يحدث ارتفاعًا في الجهد مرة أخرى.كانت شهدت مدينة الغردقة انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي لمدة 35 دقيقة متواصلة.