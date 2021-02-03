الأمم المتحدة: الاتهامات ضد زعيمة ميانمار تزيد من تقويض سيادة القانون

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الاتهامات الموجهة لزعيمة ميانمار أونج سان سو تشي "تزيد فحسب من تقويض سيادة القانون والعملية الديمقراطية في ميانمار".وأضاف "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن الرئيس وجميع المحتجزين الآخرين الذين اعتقلهم الجيش في الأيام القليلة لماضية".