برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

ضرب البرق سماء محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، حيث شهدت المدينة دوى البرق والرعد في السماء، ومن ثم انهمرت الأمطار بغزارة على شوارع المحافظة لتتسبب في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بها.كما تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء بالجهاز قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة، وتوفير سيارة وأجهزة حديثة لرفع كفاءة شفط المياه ورفعها من الشوارع.