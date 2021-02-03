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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

مصطفي عبيد يكشف الآباء الروحيين للصناعات المصرية في «سبع خواجات»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:56 م
هنرى نوس مع زوجته
هنرى نوس مع زوجته آن
خالد حماد
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صدر مؤخرًا كتاب «سبع خواجات» عن دار إنسان للنشر والتوزيع وللكاتب الصحفي والباحث مصطفي عبيد، والذي يرصد فيه سير لرواد ومؤسسين الصناعة الأجانب في مصر.

يقول الكاتب الصحفي والباحث مصطفى عبيد لـ«الدستور»، إن كتاب «سبع خواجات» جاء كمحاولة لتصليح الفكرة المغلوطة حول المستثمرين والاقتصاديين الأجانب الذين أقاموا في مصر، فكتابة التاريخ المدون في هذه المنطقة قائم على فكرة رئيسية مفادها أن كل آخر وكل أجنبي بالضرورة عدو.

ويلفت «عبيد»: إلى أنه «لا توجد كتابات تمس تلك المرحلة أو تجيب عن هذه الاسئلة التى كانت تشغلني عن تاريخ هذه الصناعات الأساسية وتاريخ هؤلاء الأ جانب في مصر»، مشيرًا إلى أن «معظم الكتابات الخاصة والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مصر، كانت منطلقة من هذه الفكرة بوصصف الاجنبي مستغل، وصدق هذه الروايات او عدم تصديقها، يرجع في الأساس إلى ماذا قدموه لتلك الصناعات، لذا جاء الكتاب «سبع خواجات» بمثابة إعادة لقراءة سيرة الاقتصاديين الأجانب في مصر، وذلك عبر الأوراق المجهولة والمهجورة والمنسية لهذا التاريخ، والأوراق الرسمية لاتحاد الصناعات في مصر، والذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1922، وكذلك الغرف التجارية ومحاضر الاجتماعات الموجودة لدى تلك الجهات، والتي يرجع تاريخها قبل عام 1922.

وعن لماذا «سبعة شخصيات تحديدا؟»، ينوه «عبيد»: بأن «اختيار الـ7 هؤلاء لأسباب أولها هو محاولة الإجابة عن سؤال يشغلني بصفة شخصية، وهو من أول رئيس اتحاد صناعات في مصر، لم يكن هناك أية إشارة إلى أن أول رئيس اتحاد الصناعات المصرية هو بلجيكي، ولاتوجد معلومات مؤكدة ومعلنة، وعليه اكتشفت عبر الأوراق أن أول رئيس لاتحاد الصناعات هو بلجيكي هنرى نوسورحل في العام عام 1938، وكان قد طور صناعة السكر في مصر، وكانت هناك فرقة باسمه بوسط البلد».

ويواصل: «هذا ماقادني إلى باقي الشخصيات الأخرى الأوائل منهم الذين طوروا صناعات أساسية منها الأسمنت والغزل والنسيج، ويأتي ذلك بمنتهى الحيادية والموضوعية والدقة».



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