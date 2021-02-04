واشنطن: إيران اقتربت أكثر من إنتاج سلاح نووي

‏أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران اقتربت أكثر من القدرة على إنتاج سلاح نووي والولايات المتحدة لا تزال حريصة على منعها من ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم إن إيران ابتعدت "بشكل عميق" عن التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن تتشاور مع شركائها وحلفائها بهذا الصدد‏.‏‎كما انتقدت الولايات المتحدة قرار محكمة العدل الدولية باختصاصها بنظر قضية العقوبات على إيران.