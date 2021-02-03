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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية تلتقى بممثلى الأزهر والكنيسة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:47 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
ولاء القاضى
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واصل فريق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية الاجتماعات التنسيقية مع القطاعات المختلفة بالمحافظة؛ للوصول إلى أفضل قدر ممكن من المعلومات حول التطوير الكامل لقرى المبادرة، وأخذ جميع الرؤى والأفكار، من أجل تحقيق أعلى استفادة من المبادرة من خلال الاستناد إلى الخبرات فى كل المجالات.

وعقد الفريق لقاءات تنسيقية بقطاعات مختلفة، اليوم، ضمت لقاءً برجال الكنيسة بالمحافظة، ورجال الأزهر متمثلة فى منطقة الوعظ بالمنوفية، كما عُقد اجتماع مع مديرية الثقافة بالمنوفية، وتمت مناقشة العديد من المحاور فى سبيل النهوض بالمبادرة.

وعقد الفريق اجتماعًا بمسئولى ملف الصناعات الحرفية والصغيرة، والذى شهد مناقشات كبيرة حول سبل التعاون والعمل والتطوير فى القطاعات المختلفة التى تخص الجهات المختلفة فى قرى حياة كريمة، من أجل النهوض بتلك الصناعات والدعم الكامل لها.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة "حياة كريمة" والقطاعات المختلفة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

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