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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقن 34 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في أمريكا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:42 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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ذكرت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، اليوم الأربعاء، أن حوالي 34 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الهيئة الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم- أن 33 مليونا و878 ألفا و254 جرعة تم حقنها لأشخاص في الولايات المتحدة، أي حوالي 61% من إجمالي 55 مليونا و943 ألفا و500 جرعة تم توزيعها.

وكانت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سجلت 134 ألفا و339 حالة إصابة بكورونا أمس الأول الاثنين، فضلا عن 2031 حالة وفاة جديدة في اليوم نفسه، ليصبح عدد حالات الإصابة الإجمالية نحو 26 مليونا و321 ألفا، وعدد الوفيات 443 ألفا و365 حالة.

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