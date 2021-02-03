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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:40 م
كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام
وكالات
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يبحث خبراء فرنسيون عن الأحجار المناسبة التي سوف يتم بها إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس بعد أن تعرضت لأضرار بالغة في حريق مدمر في عام 2019.

وقالت المؤسسة العامة، وهى الهيئة المسؤولة عن عملية إعادة بناء الكنيسة، اليوم الأربعاء إن خبراء يعملون على ترميم الكاتدرائية القوطية التي تعود للقرن الثاني عشر يتشاورون مع الجيولوجيين لتحديد الأحجار التي تتلاءم من الناحيتين الجمالية والمادية مع تلك التي تضررت جراء الحريق.

كان قد تم بناء الكاتدرائية بين عامي 1163 و1345 بالحجر الجيري من حوض باريس.

وقالت المؤسسة العامة إن مثل هذه الأحجار لا تزال موجودة في بعض المحاجر حول باريس، مضيفا أنه يتم الآن التحقق من مدى ملاءمتها لهذه الأحجار.

وتعرضت الكاتدرائية لأضرار بالغة في حريق اندلع في ربيع عام 2019.

وأثار الحريق في قلب العاصمة الفرنسية صدمة في جميع أنحاء العالم.

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