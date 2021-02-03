رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القضية الكردية».. كتاب جديد يناقش «مخططات تشرشل» لتمزيق الشرق الأوسط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:40 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
صدر في القاهرة، الأربعاء ٣ فبراير، كتاب "القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921.. الإشكالية والأبعاد" للسياسي السوري الكردي سيهانوك ديبو، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بمصر، عن دار "نفرتيتي للنشر"، ويقع في 211 صفحة من القطع الكبير.

والكتاب يتناول التأثيرات السلبية على منطقة الشرق الأوسط، وتقسيم دول المنطقة وتقطيع أوصالها لخدمة مصالح بريطانيا، ووضع أسس المشكلات، التي مازالت تعاني منها المنطقة حتى الآن، وتلقي بظلالها على عدة قضايا، في مقدمتها القضية الكردية.

والمؤتمر تزعمه وزير المستعمرات البريطاني، ونستون تشرشل، الذي تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد، وانعقد في فندق سميراميس بالقاهرة، في الفترة من 12 إلى 23 مارس 1921، بحضور القادة العسكريين البريطانيين والمديرين المدنيين في الشرق الأوسط، لمناقشة ووضع سياسة بريطانية موحدة للمنطقة، في سياق عدد من الاتفاقيات عُقدت قبله وبعده، منها سايكس بيكو 1916، ووعد بلفور 1917، واتفاقيتي أنقرة ١٩٢١ و١٩٢٦.

ويتكون الكتاب من ثلاثة أقسام، يناقش الأول الوضع الدولي والإقليمي قبل المؤتمر، ويتناول الثاني فعاليات ونتائج المؤتمر، بينما يضم القسم الثالث مجموعة كبيرة ومهمة من الخرائط والصور والوثائق، التي تشرح ما حدث لمنطقة الشرق الأوسط جراء هذا المؤتمر.

وتعقد دار "نفرتيتي" ندوة لمناقشة الكتاب، السبت، بحضور المؤلف والكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، ويدير الندوة الكاتب سيد عبدالفتاح، وبحضور نخبة من الساسة والمفكرين والمثقفين.

موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية

ثقافة القليوبية تناقش «الرمز والصورة عند أعلام الصوفية»

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«القضية الكردية».. كتاب جديد يناقش «مخططات تشرشل» لتمزيق الشرق الأوسط