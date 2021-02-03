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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 60 ألفا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:39 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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تخطت إسبانيا التي تعد من الدول الأوروبية الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19، الأربعاء عتبة الـ60 ألف وفاة رسيما جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لآخر حصيلة نشرتها وكالة الصحة.

وإسبانيا التي تعد 47 مليون نسمة، سجلت 60370 وفاة بعد بدء تفشي الفيروس و565 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وكما هو الحال في الدول الأخرى، فإن عدد الوفيات المعلن قد لا يعكس إلا جزءًا بسيطًا من الإجمالي الفعلي لأنه لم يتسن فحص العديد من المرضى خلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي بسبب بلوغ النظام الصحي قدرته القصوى.

ووفقا لمعهد الإحصاءات الرسمي توفي اكثر من 45 الف إسباني بكوفيد-19 بين مارس ومايو أي أكثر من الحصيلة الرسمية بـ18 الفا.

لكن أرقام وزارة الصحة تشمل فقط الأشخاص الذين تم التأكد من وفاتهم بكوفيد-19 بفضل فحص لكشف الإصابة.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة 2،883،465 منها 31596 في الساعات الـ24 الماضية.

وبعد فرضها في الربيع الماضي تدابير عزل من الأشد صرامة في العالم، ترفض حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تطبيق مثل هذه التدابير مجددا.

وهي استراتيجية تختلف تماما عن تلك المعتمدة من الدول الأوروبية الأخرى.

وتعتبر الحكومة أن حالة الطوارئ الصحية التي تم تبنيها في أكتوبر حتى مايو تعطي المناطق المتخصصة في مجال الصحة، أدوات كافية لمكافحة الموجة الثالثة من الوباء (حظر تجول واغلاق الحانات والمطاعم والحد من حرية التنقل).

واستخدمت إسبانيا حتى الآن أكثر من 1،7 مليون جرعة لقاح وتنوي تلقيح 70% من سكانها بحلول نهاية الصيف وهو هدف أكدته الحكومة مؤخرا رغم تأخير المختبرات في تسليمها.

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