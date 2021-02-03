انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة

تشهد مدينة الغردقة انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي، حيث دخلت المدينة في ظلام دامس، دون أن تعلن محافظة البحر الأحمر الأسباب حتى الآن.ولم تصدر شركة الكهرباء أي بيان عن أسباب ذلك، فيما اشتكى عدد من المواطنين من انقطاع خدمة الإنترنت من شبكات المحمول، وعدد آخر اشتكى من بطء الشبكة، تزامنا مع انقطاع الكهرباء.