الغد: الرئيس السيسي وضع روشتة أمنية كاملة لحماية الأمن القومي العربي

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع روشتة أمنية كاملة شاملة لعلاج الأمن القومي العربي خلال كلمته في المنتدى العربي الاستخباري الذي انتهى أول أمس خاصة عندما أكد على أن العمل العربي المشترك وإعادة التضامن ليسا خيارًا فقط، إنهما الآن ضرورة حتمية تفرضها التحديات والمخاطر التي تحيط بنا وبالعالم الذي يمر بمرحلة انتقالية وتغييرات سياسية واقتصادية وأمنية وصحية غير مسبوقة.وأوضح موسى مصطفى في بيان له إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة توحيد الجهود واتفاق الرؤى للتصدي للمشاكل والنزاعات الطائفية والعرقية والإرهاب والتطرف.وأوضح موسى مصطفى أن المنطقة العربية مستهدفة أكثر من أي وقت مضى، حيث الإرهاب يطل برأسه من جديد، كما أن الاستثمار الأجنبي بأدوات الداخل يشتد ويزداد والتدخل الخارجي الذي يأخذ شكل العدوان السافر والاحتلال المباشر أو بوساطة الإرهابيين والمرتزقة بلغ مداه في غير قطر عربي وهو ما يزيد من أهمية انعقاد المنتدى في هذا التوقيت.