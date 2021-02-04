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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ديلي ميل: فيروس نيباه قديم ولم يصل مرحلة الوباء

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:32 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
سلمى بدر
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يمتلئ العالم بالكثير من الفيروسات والأوبئة المختلفة، التي قد تظهر بعض الطفرات والتغيرات في سلوكها بمرور الوقت، وينبني على تغيراتها تغيير في خطط العالم اجمع.

وقد انتشر جدل كبير بين وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور تقارير إعلامية عن تفشي فيروس جديد يدعى "نيباه" في الصين أشد خطورة من فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العالم، مرتبكا الفيروس الذي أودى بحياة 2.2 مليون إنسان.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أخبار مضللة كثيرا عن فيروس نيباه ولكن كلها معلومات غير صحيحة، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن أول حالة إصابة بفيروس نيباه تم تسجيلها كانت في دولة ماليزيا عام 1998، فبالتالي هو فيروس معروف وليس حديث الظهور وآخر تفشي له واصابة العديد من الناس بسببه كان في جنوب الهند عامي 2018 و2019، وإجمالي الإصابات اللي نتجت عنه من وقت ظهوره حتى عام 2015 هو 600 إصابة فقط حول العالم.

وبسبب تقرير نشرته أحد المؤسسات الطبية الخيرية المستقلة في أوروبا، لحث أصحاب القرار وشركات الأدوية حول العالم ان يكثفوا جهودهم لإيجاد طرق وقاية وعلاجات فعالة ضد العديد من الفيروسات الخطيرة، ومن بينها فيروس نيباه الذي قد يهدد بوقوع حالات إصابة بأعداد أكبر في المستقبل، تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير مع عدم توضيح رسالته والهدف منه، مما أدى لفهم خاطئ وشعر العالم بالرعب من انتشار جائحة جديدة بخلاف فيروس كورونا المستجد.

- بداية انتشار فيروس نيباه

القصة بدأت سنة 1998 بخفافيش حاملة للفيروس كانت تقف على الأشجار وتأكل منها بعض الفواكه، وتتلوث الفاكهة بالتالي بالفيروس الموجود في لعاب الخفافيش وتقع على الأرض بجانب مزرعة للخنازير، وكانت بالتالي تأكل الخنازير تلك الفاكهة الملوثة، ويدخل الفيروس لجسمها ثم تمرض وتموت منها أعداد كبيرة، ثم يلتقط المزراعون الذين يخالطوها عن قرب والجزارين القائمين على ذبحها وتحضيرها العدوى ويصابون بالمرض ثم يموتون.

وظهرت عدة حالات متفرقة في عدة دول جنوب شرق آسيا منها بنجلاديش والهند، وبذلك أصبح الفيروس قادر على الانتقال من الخفافيش للبشر مباشرة، عن طريق أكل الإنسان لفواكه ملوثة، ونقل بعض المصابين العدوى لأفراد أسرهم وللعاملين في القطاع الطبي.

- أوجه التشابه بين " نيباه وكورونا"

قدر كلا الفيروسين أن يخرجا من الحيوانات ويصيبوا البشر بالمرض، وينتج عن كلا الفيروسين أعراض تنفسية تشبه دور البرد، بالإضافة لالتهاب رئوي، معظم الحالات المسجلة لانتقال عدوى نيباه بين البشر، كانت بين أشخاص مخالطين للمريض عن قرب شديد، ولذلك فقدرته على الانتشار تعتبر محدودة مقارنة بالفيروس المسبب لوباء فيروس كورونا المستجد.

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