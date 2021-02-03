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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لودريان: شكوك فرنسا حول مشروع «نورد ستريم 2» تتعلق بأمن الطاقة في أوروبا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:20 م
لودريان
لودريان
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأربعاء، أن الشكوك الفرنسية حول مشروع خط أنبوب غاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا تتعلق ب"امن الطاقة في اوروبا".

وذكر بتصريحات أدلى بها الإثنين وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الذي اقترح على برلين تجميد المشروع ردا على المعاملة التي يلقاها المعارض الروسي اليكسي نافالني في بلاده.

وقال عبر إذاعة "فرانس انتر"، "علينا الا نخلط الأمور. أجرينا مباحثات مع الالمان حول مشروع نورد ستريم تتعلق أساسا برهانات السيادة الأوروبية في مجال الطاقة".

وأضاف لودريان "نسأل الالمان عن امن الطاقة في أوروبا" مشيرا إلى "نقاش هادئ وصريح" مع برلين في هذا الخصوص.

وتعارض الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا هذا المشروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب "نورد ستريم 1" الموجود قيد الخدمة بالفعل، معتبرةً أنه سيزيد من اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

وازداد الجدل منذ تسميم اليكسي نافالني الذي يحمِّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ذلك، وتوقيفه لدى عودته الى روسيا في 17 يناير بعد فترة نقاهة في المانيا استمرت خمسة اشهر وقمع المتظاهرين المطالبين بالإفراج عنه.

والاثنين قال الوزير الفرنسي "سبق أن فرضت عقوبات، يمكن فرض عقوبات أخرى لكن ينبغي أن نكون واضحين، ذلك لا يكفي".

وأضاف "أعتقد أن خيار (فرض عقوبات مرتبطة) بنورد ستريم، خيار مطروح"، لكن "هذا القرار اليوم بيد ألمانيا لأنه أنبوب غاز يصل إلى ألمانيا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تؤيد التخلي عن المشروع، أجاب "سبق أن قلنا ذلك، نعم".

وقال لودريان أن أي قرار بالتخلي عن المشروع "من مسؤولية الالمان" رافضا "التدخل في خيارات الالمان المتعلقة بالطاقة".

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