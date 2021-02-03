الغاز يقتل طفلًا أثناء الاستحمام في دمياط

لقى الطفل يحيى النمراوي، من منطقة غيط النصارى بدمياط مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء الاستحمام داخل منزله بسبب بخار الماء، حيث فوجئ أفراد أسرته به يسقط وظنوا أنه مغشي عليه.تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة لاستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.