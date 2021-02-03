«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

أعلن الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير- صاحب فكرة الاحتفال بيوم الكاريكاتير المصري- اليوم الأربعاء، الانتهاء من الجمع والإطلاع على جميع الأعمال التي تم استقبالها للمشاركة في مسابقة البورتريه الكاريكاتيري بعنوان "يعقوب صنوع"؛ والتي يقيمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.وقال الصاوي إن عدد المشاركين بلغ 145 رساما من 35 دولة، بينما بلغ إجمالي الأعمال التي تقدمت للمسابقة 175 عملا، موضحا أن المسابقة تهدف إلى تكريم اسم يعقوب صنوع كرائد لفن الكاريكاتير المصري.وأشار إلى أن يوم 25 مارس المقرر له الاحتفال بيوم الكاريكاتير المصري يهدف إلى إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وكذلك إتاحة هذه الأعمال النادرة لرسامي ومحبي الكاريكاتير من خلال المعارض العامة، والتأكيد على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه الكاريكاتير في رصد تفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري طيلة ما يقرب من قرن ونصف من الزمان.