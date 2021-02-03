مجازاة موظفتين لبيعهما «بطاطين» أثناء العمل بكفر الشيخ

قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بجولة مفاجئة لقرية محلة أبو على لوقوف على مستوى النظافة، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.كما قامت بتفقد سير العمل بمبنى الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على، وتفقدت الأقسام داخل الوحدة، للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط.وأثناء زيارتها للوحدة المحلية، تمكنت من ضبط موظفتين تقومان ببيع "البطاطين" داخل عملهن بالوحدة، وعلى الفور تم إصدار قرار بالجزاء المباشر خصم يومان لهما، كما تم التوجيه بسرعة التفاعل مع المواطنين.