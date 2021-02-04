نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

أعلن نادي القراء المحترفين، بالشراكة مع مؤسسة بتانة الثقافية، إطلاق مسابقة "لون واقرأ"، وهي مسابقة للتلوين تهدف إلى جذب الأطفال والمبدعين الشباب تجاه الكتاب، وإظهار مهارات التلوين لديهم.المسابقة للجنسين بداية من 6 سنوات فأكثر، دون حد أقصى للسن، بهدف إرجاع الشغف للأطفال بالتلوين والإبداع، وذلك من خلال مجموعة من كتب بتانة للتلوين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه، فيما سيحصل الفائزون من المركز الرابع حتى العاشر على 10 كتب مقدمة من دار بتانة للنشر والتوزيع.وكل مشترك سيقوم بشراء 5 كراسات تلوين، بشحن وتوصيل مجاني لأي مكان في مصر، وبعدها يبدأ يلون اللوحات الموجودة في كل كراسة، ومن بعدها يرفع لوحاته على جروب نادي القراء المحترفين، مع ذكر مقاس كل لوحة مرفقة واسم المتسابق، سواء الشخص نفسه أو ابنه أو أخيه.ومن المقرر أن يتم اختيار أعلى 50 لوحة ستحصل على تفاعل، لتقديمها للجنة تحكيم مكونة من عدد من الفنانين التشكيليين، لتقييمهم واختيار أعلى الفائزين بالمراكز العشر الأولى.ويفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 5 فبراير حتى 30 أبريل، ولطلب كراسات التلوين للشراء والاشتراك في المسابقة من خلال الرابط التالي: