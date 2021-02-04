في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

-متى بدأت التلحين وما هي المراحل الزمنية لهذه التجربة؟

- لماذا تسيطر النغمة النوبية على معظم ألحانك وأغانيك حتى الآن، ولم تجرب الخروج من هذه الدائرة؟

- بالنسبة لنجاح محمد منير في الظروف الأولى التي أدت إلى انتشاره، ما هي ملابسات لقاءك معه؟

- نما إلى أسماعنا أنك ومنير توقفتم عن التعاون فنيا إثر خلاف ماردك؟

- ماذا أضفت للإيقاعات النوبية لتحقق الانتشار؟

- أين هي الاغنية المصرية الآن في اعتقادك؟

- ما سبب الفوضى التي سادت سوق الأغنية المصرية؟

- هناك اعتقاد سائد لدي أجهزة الإعلام أو لدى الملحنين والمؤلفين أن أي اغنية تدور في فلك الدين أو الوطن أو الأسرة هي جادة وغير مبتزلة، فهل هذا هو مقياس الجدية؟

- المطرب أحمد عدوية، هل تعتقد أنه لم يقدم إلا إسفافًا ؟

- أصوات شابة تطرب لها؟

- رغم ماتمر به الأغنية المصرية الآن، ماهي مكانتها بين الأغنية العربية؟

- بما تنصح الأجهزة الإعلامية المختصة؟

كشف فتحي منيب إبن الملحن الراحل أحمد منيب عن حوار لم ينشر لوالده، مع الصحفي ماهر عبد المنعم حسن، "الدستور" حصلت على نسخة منه.فكرة التلحين بدأت عام 1945، كنت قد أخذت على عاتقي وبعض الرفاق آنذاك مهمة تطوير الأغنية النوبية حتى تتجاوز آفاقا أبعد، بخلق صيغة واضحة لها، خاصة أن اللهجة النوبية لم تكن مألوفة لاهالي الحضر، واستمرينا في أداء هذه الرسالة حتى عام 1960، مع عدم الإخلال بجوهر اللهجة وأصالتها، وحاولت مع شاعر نوبي يدعى "محيي الدين حسن شريف" منذ عام 1957، وحتى عام 1962، وصلنا ا لرئاسة الجمهورية للحصول على موافقة لبث هذه الصيغة الجديدة التي توصلنا إليها عبر برنامج إذاعي خاص بهذا النوع من الغناء، فمنحنا الرئيس عبد الناصر موافقته.بدأنا نبث انتاجنا من خلال برنامج "وحي الجنوب" في إذاعة الشباب، وبعد ذلك شعرنا بحاجتنا للتطور، وأن نقدم المزيد، فأخذنا على عاتقنا أن يصل الإيقاع النوبي لآفاق أبعد، فبدأت بصياغة أعمال لأناس لا يتمتعوا بشهرة واسعة إلى أن حدثت ملابسات لقائي مع محمد منير والشاعر الراحل عبد الرحيم منصور عام 1976، قام الثاني بمهمة صعبة في كتابة الأغنية ذات الكلمات العربية البليغة على الإيقاع النوبي و، أذكر منها"ياماي، رزقنا، يا عروسة النيل، مسكينة حبيبتي السمرا، يا صبية"، وغيرها بعد ذلك مثل "الليلة يا سمرا، شبابيك، شجر اللمون"، ثم انضم أعضاء جدد بينهم فؤاد حداد وسيد حجاب ومجدي نجيب، وبدأت الإيقاعات النوبية تنتشر، وكان صوتنا مميزا.الأغنية النوبية يتفاعل معها جمهور عريض، لأنها الأصالة القادمة من الجنوب، لم يمسها تيار الشمال المتقلب، بل هي متشبثة بجنوبيتها، ولا استطيع إثنائها عن ذلك، هي تملكني ولا أسيطر عليها، بالرغم من أننا أدخلنا عليها تيمات "قاهرية" سريعة بعض الشئ مواكبة للإيقاع العصري، لكنها ما زالت تتمتع بجوهرها، وأستطيع أن القول بأنني لم أستنفذ ولو جزء صغير من هذه الثروة، بل أنني حريص على زيارة منتظمة للنوبة لأستقدم في كل مرة إيقاعًا جديدًا، فإيقاعاتنا تميزها بسهولة فهي تشبه "دقة القلب" وحتى حميد الشاعري الأكثر تأثرًا بالغرب يستخدم الإيقاع النوبي في بعض أعماله، وهناك موزع واحد فقط لم يعزف هذا الإيقاع وهو "سليم شعراوي"، وكل شخص يعتمد عليه في هذا الإيقاع، وهنا أود أن أنوه لأننا أول من قمنا بإنتاج الأغنية القصيرة الخفيفة السريعة الإيقاع التي لا تخلو من الأصالة، وقد سار على نهجنا العديد في هذه التجربة، أما سؤالك عن موعد خروجي من دائرة هذه الأغنية فأنا كما قلت لم استنفذ التراث النوبي بعد، وعندما استنفذه سأجرب ذلك ولكنني ينبغي أن أقول أن بهذا النوع من الأغنية كنا نحرك أذواق الجماهير للأفضل.لعبت الصدفة دورًا كبيرًا، ففي عام 1975 تقريبًا قال لي أخوه فاروق منير وهو صديق، إن شقيقه يتمتع بصوت جميل وهو قادم إلى القاهرة ليدرس في كلية الفنون التطبيقية، فقلت له:" بمجرد حضور محمد.. أحضره إلى هنا"، وحضر بالفعل وسمعته ووجدت صوته جميلا، ويستطيع أن يحمل للناس بصدق كل ما أقوله، فشجعني أن أقدمه في الأغاني النوبية بلهجة مصرية، ثم انضم إلينا عبد الرحيم منصور،الذى درس في النوبة حتى الثانوية مما جعله يتمتع بحس نوبي، ما انعكس على سهولة الصياغة لأغاني قاهرية على جسد الأغنية النوبية.ليس خلافًا لكنه أراد "على حد تصريحاته" أن يغير جلده "يقصد لونه الغنائي" وليس من الطبيعي أن أفرض عليه التعاون، لقد قدم أعمالا بعد ذلك بينها ألبومه "وسط الدايرة" ثم "الملك هو الملك" ولا أعتقد أن هذا هو الثوب الذي يناسبه، وأقول له:" لماذا تسعى لتغيير جلدك، وليس هناك من يحاكي لونك وينافسك، فمشكلة منير انه يتصور أن هناك من ينافسه فيخرج من دائرته ليدخل في دائرة غيره، حيث أن المنافسة التي يقصدها هناك، وأرجع لمحمد منير في أي حفل ستجده يغني أغانينا الأولى، أما إذا أراد منير أن نشترك سويًا في تقديم أعمال جديدة فأنا لن أرفض، بل سأرحب بذلك.أستخدم الكلمة النوبية بإيقاعها وأضيف لها بعض من التطويع والتطوير وأقوم بصياغة مذهب وكوبليهات في إطار لحن.- ما هو موقفك من الأغنية السياسية، وما هي تجاربك في هذا المجال، ورأيك في الأغنية الوطنية؟أنا لم أعيش تجربة الأغنية السياسية، في الحين الذي لا اعرض فيه الصياغة التاريخية للأغنية التي تنطوي على مضامين انسانية راقية، مثل أغنية القلعة مثلًا "اتكلمي" والتي تقول كلماتها "اتكلمي.. ليه تسكتي زمن، اتكلمي.. ليه تدفعي وحدك التمن"، كما أن لي رأي في الأغنية السياسية، وأنا فنان ولا أحب أن أدخل أغنيتي أو أدخل معها في أزمان لا قبل لنا بها، وأنا أتجنب ذلك عند اختياري للأغنية، ولا سيما إذا كان ذلك صارخًأ، أما عن الأغنية الوطنية فقد انتشرت وزادت معها نبرتها غير الصادقة، وهو الأمر الذي انعكس على جودتها.مع تطور الزمن وسرعة الإيقاعات اليومية والقلق الاقتصادي كان لذلك اثره على تعجل الجميع حتي فيما يتعلق بإنتاجهم الفني، وأصبحت العملية مجرد تجارب، وأصبحت العملية مجرد تجارة ورويدًا رويدًا أخذت الأغنية تنحرف عن مسارها الطبيعي، وهو المسار الانساني والإبداعي وكونها فن قبل أن تكون تجارة، وهنا لا ينبغي أن نفصل مسئولية الإعلام "اذاعة وتلفزيون" الذي يضيق الخناق إعلاميًا على الأصوات الشابة الجادة والواعية التي تستطيع أن تحمل على عاتقها مسئولية الارتقاء بمستوى الأغنية وتطويرها، ولاحظ أنه عندما يتيح أي من الجهازين الفرصة لشاب ما فسوف يفكر هذا الشاب أكثر من مرة قبل أن يقدم عملا ما، لأن جمهوره أعرض، ومتباين الاعمار والثقافات والاهتمام والهموم أيضًا، وأيضًا لأن مي سيقدمه لن يكون بغرض تسويق أغنيته باعتبارها موسمية ولكنها مستمرة، وأقصد بهؤلاء الشباب المؤلفين والملحنين والمطربين الذين تحولوا لشركات الأشرطة بعد ذلك.عدم استيعاب هذه الأجهزة للكم الهائل من الشباب وانتقاء الاصلح، أضف إلى ذلك أن نقابة المهن الموسيقية هى من تجيز المطربين، ما يؤدي للجوء هؤلاء الشباب لشركات الكاسيت التي يمكلها ويديرها تجار.يمكنني تلحين مثل هذه الأغنية المكررة والمسطحة في ساعة، جوهر الجدية في الأغنية احترامها لعقل المتلقي وانتقاء صاحبها للمعنى، والتأني في التفاعل معها، والأغنية ليست مجرد حبكة جمل، لكن روح الصدق في التجربة، الأغنية الجادة هي احترام أصول المغنى.عدد من أعماله جاءت بقصد التعبير عن المستوى الشعبي لجرأة بعض الملحنين وتحملهم المسئولية لتوظيف صوته توظيفًا يحيط بقدراته فهو مطرب ذا صوت جيد.أما بالنسبة لطبقة الصناع والحرفيين والعمال وبمناسبة تطرقنا لأحمد عدوية لم يكن يقدم لهم في الماضي فن هابط لان كان هناك من يعبر عنهم ويحتوي ويستوعب همومهم بدون إسفاف ولنقل أنه سيد درويش، بعدها ظهرت فجوة واسعة برحيله، فلم تجد هذه الطبقة من يستوعب همومها فخرج بينهم من يعبر عنهم بشكل غير مدروس، وغير فني، خرج من بينهم العديد طبقًا لتضخم هذه الفئات.محمد منير، علي الحجار، محمد الحلو، أحمد إبراهيم، كلهم دارسين وأصواتهم جميلة، وشرائطهم لا تتوزع بنفس مقياس الشرائط الأخرى "الظاهرة الموسمية".هي الأجود عربيا لجذورها وتاريخها ومبدعيها، كما أن معظم المطربين العرب يأتون لمصر ليحصلوا على صك الإجازة والانتشار، والبعض الآخر يأتي ليدرس في معاهدها.التلفزيون والإذاعة فيهما خمس ملحنين فقط بينما آلاف يلحنون لشركات الكاسيت، ففي تلك الشركات أتقاضى أجرا كبيرا مجزيا وفي هذه الأجهزة أتقاضى خمسين جنيه نصفهم خصومات، وعدد احتضان واستيعاب هذه الأجهزة للطاقات الإبداعية المبعثرة يؤدي لهجرتها للكاسيت التي تعنى بالكم لا بالكيف فهي توزع الشريط ليحقق انتشاره خلال الموسم بعد هذا لا يهمها أمره، أما الإذاعة والتلفزيون فهي تحتوي الأغنية على المدى الطويل،وليس بغرض تسويقها كصفقة، وعلى هذه الأجهزة أن يفتحوا الباب لهذه الطاقات من خلال امتحانات للملحنين والمطربين والمؤلفين، مع عدم تخزين اعمالهم تحت وطأة الإجراءات الروتينية