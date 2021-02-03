المشدد 5 سنوات لمسجل خطر فقأ عين طالبة بالمرج

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإحداثه عاهة مستديمة لطالبة بالمرج.وأسندت النيابة للمتهم "وفيق. ا" مسجل خطر أحداث عاهة مستديمة بالمجني عليها "سمر. ج" طالبة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها حدوث عاهة مستديمة بالعين وأحرز المتهم سلاح أبيض مطواه بغير مسوغ قانوني يسمح له بحيازته أو إحرازه.وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعاني من إصابة شديدة بالعين اليسرى نتيجة إصابتها بجسم صلب أدت إلى فقد البصر بها وإحداث عاهة مستديمة نتيجة ضرب المجني عليها عمدا فأحدث بها الضرر النفسي والصحي الناتج عن الإصابة.وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليها بإصابة بالغة في عينها اليسرى وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم وبمواجهته اعترف أنه أصاب المجني عليه في مشاجرة مع شقيقها وخلافات بينهم وتبين أن بحوزته سلاح أبيض مطواه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.