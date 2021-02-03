إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا 16718 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الإصابة فى البلاد 16718.وقال سيدي ولد الزحاف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة جائحة كوفيد 19 - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الأربعاء - إن مصالح الوزارة سجلت 52 حالة شفاء.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 15851، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 424.