الجيزة: إغلاق كوبري 15 مايو جزئيًا لـ6 ساعات الخميس

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم إغلاق جزئي أعلى كوبري 15 مايو، للقادم من مناطق القاهرة، أعلى شارع النيل.وكشفت المحافظة أن ذلك يأتي للقيام بأعمال صيانة للفواصل المعدنية أعلى الكوبر وتحديدا الفاصل المعدني الكائن أعلى شارع النيل.وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمدة يوم واحد فقط يوم الخميس الموافق 4- 2- 2021 ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا فقط دون تعطيل حركة المرور.لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.