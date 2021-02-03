رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى وفاتها.. أشهر بروشات أم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:43 م
أم كلثوم
أم كلثوم
سلمى بدر
طباعة
يحل علينا اليوم الذكرى الـ 46 لوفاة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، عرف عن أم كلثوم حبها للمجوهرات، حيث كانت تمتلك الكثير منها، وجاءت لها كهدايا وخاصة "البروشات" التي قدمت لها في مناسبات مختلفة.

‏- البروش الهلالي:‏
من أشهر إكسسوارات أم كلثوم، بروش على شكل هلال مصنوع من 356 فص من اللماس الحر، أهدته إليها الشيخة منيرة الهلال زوجة ‏الشيخ دعيج السلمان الصباح الوزير الكويتي الأسبق، وكانت أم كلثوم حريصة على ارتدائه بصورة متكررة، بسبب حبها واحترامها للشيخة منيرة وقيمته المادية أيضا.

‏- بروش إكليل اللؤلؤ:
أهدى هذا البروش شاه إيران محمد رضا بهلوي، للسيدة أم كلثوم بمناسبة زفافه على الأميرة فوزية، شقيقة ‏الملك فاروق عندما أحيت حفل زفافهما الأسطوري، ويمتاز البروش بفصوص زمرد خضراء ولؤلؤ طبيعي وألماظ، وقد عرض ‏للبيع في مزاد عالمي من مزادات دار كريستيز عام 2009.‏

موضوعات متعلقة

إحالة المتهم بقتل زوجته لشكه في وجود علاقة آثمة مع طليقها لـ«الجنايات»

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

الخارجية: اتصالات مكثفة للإفراج عن الصيادين المحتجزين بإريتريا

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

الصور

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف

لقبته بـ«أبو الأناور».. هكذا حزن السادات على رحيل كوكب الشرق

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»