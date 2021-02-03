في ذكرى وفاتها.. أشهر بروشات أم كلثوم

يحل علينا اليوم الذكرى الـ 46 لوفاة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، عرف عن أم كلثوم حبها للمجوهرات، حيث كانت تمتلك الكثير منها، وجاءت لها كهدايا وخاصة "البروشات" التي قدمت لها في مناسبات مختلفة.‏- البروش الهلالي:‏من أشهر إكسسوارات أم كلثوم، بروش على شكل هلال مصنوع من 356 فص من اللماس الحر، أهدته إليها الشيخة منيرة الهلال زوجة ‏الشيخ دعيج السلمان الصباح الوزير الكويتي الأسبق، وكانت أم كلثوم حريصة على ارتدائه بصورة متكررة، بسبب حبها واحترامها للشيخة منيرة وقيمته المادية أيضا.‏- بروش إكليل اللؤلؤ:أهدى هذا البروش شاه إيران محمد رضا بهلوي، للسيدة أم كلثوم بمناسبة زفافه على الأميرة فوزية، شقيقة ‏الملك فاروق عندما أحيت حفل زفافهما الأسطوري، ويمتاز البروش بفصوص زمرد خضراء ولؤلؤ طبيعي وألماظ، وقد عرض ‏للبيع في مزاد عالمي من مزادات دار كريستيز عام 2009.‏