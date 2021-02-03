رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة: انتهاء 50% من أعمال إزالة منطقة بني هلال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:52 م
إزالة منطقة بني هلال
إزالة منطقة بني هلال
مصطفى عبدالله
طباعة
تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بنى هلال، بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الأنور التابع لحي مصر القديمة، التي بدأت- أمس الأول- بقيادة وحضور يومي للمهندسة جيهان عبدالمنعم وإشراف من اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة وبمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى أنه تمت أعمال الإزالة بنسبة 50% وتم تسكين جميع الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات بديلة بحي الأسمرات وجارٍ العمل على ما تبقى.

كان أعلن حي مصر القديمة عن البدء في إزالة منطقة بني هلال تمهيدا لبدء تنفيذ مخطط التطوير للمنطقة الأثرية.

وقامت أجهزة حي مصر القديمة بحصر قاطني منطقة بني هلال استعداد لتعويضهم بمساكن بديلة.

وتقوم أجهزة حي مصر القديمة في الوقت الحالي بإزالة المساكن العشوائية بالمنطقة الأثرية والتي سيأتي العمل بها امتدادا لأعمال محافظة القاهرة بمصر القديمة والخليفة حسب الخطة الموضوعة باستعادة المناطق الأثرية وإعادة ترميمها بما يتماشى مع النسيج العمراني الخاص بها.

موضوعات متعلقة

إحالة المتهم بقتل زوجته لشكه في وجود علاقة آثمة مع طليقها لـ«الجنايات»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

الخارجية: اتصالات مكثفة للإفراج عن الصيادين المحتجزين بإريتريا

الصور

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف

لقبته بـ«أبو الأناور».. هكذا حزن السادات على رحيل كوكب الشرق

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»