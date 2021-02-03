محافظة القاهرة: انتهاء 50% من أعمال إزالة منطقة بني هلال

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بنى هلال، بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الأنور التابع لحي مصر القديمة، التي بدأت- أمس الأول- بقيادة وحضور يومي للمهندسة جيهان عبدالمنعم وإشراف من اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة وبمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى أنه تمت أعمال الإزالة بنسبة 50% وتم تسكين جميع الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات بديلة بحي الأسمرات وجارٍ العمل على ما تبقى.كان أعلن حي مصر القديمة عن البدء في إزالة منطقة بني هلال تمهيدا لبدء تنفيذ مخطط التطوير للمنطقة الأثرية.وقامت أجهزة حي مصر القديمة بحصر قاطني منطقة بني هلال استعداد لتعويضهم بمساكن بديلة.وتقوم أجهزة حي مصر القديمة في الوقت الحالي بإزالة المساكن العشوائية بالمنطقة الأثرية والتي سيأتي العمل بها امتدادا لأعمال محافظة القاهرة بمصر القديمة والخليفة حسب الخطة الموضوعة باستعادة المناطق الأثرية وإعادة ترميمها بما يتماشى مع النسيج العمراني الخاص بها.