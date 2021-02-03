حماية المستهلك يشن حملة لمراقبة الأسواق بالوادي الجديد









شن مكتب حماية المستهلك بمركزي الخارجة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملات مرورية على المحال التجارية والأسواق، للتأكد من جودة السلع المعروضة والتزام التجار بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.يأتي هذا بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمرور الدوري عليها لضبط المخالفين ومنع حدوث أي أزمات في أسواق السلع والخدمات.تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، منها عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية.