مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:30 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021 في القاهرة والأسكندرية والعديد من المحافظات.
قطار رقم 667 – يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.
قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.
قطار رقم 671 – يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.
قطار رقم 673 – يقوم من القاهرة الساعة 9:00ص، ويصل ايتاي البارود 12:30 م.
قطار رقم 661 – يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل أيتاي البارود الساعة 5:45 ص.
قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45ص.
قطار رقم 665 – يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.
قطار رقم 158 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 9:30 م.
قطار رقم 1110 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 3:40 م ويصل الواسطى الساعة:5:20 م.
قطار رقم 970 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 10:00م.
ثالثًا: مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.
قطار رقم 2- تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.
قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.
قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.
قطار رقم 158 – وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.
قطار رقم 802 – ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.
قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55
مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021
اولًا: مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 667 – يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.
قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.
قطار رقم 671 – يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.
قطار رقم 673 – يقوم من القاهرة الساعة 9:00ص، ويصل ايتاي البارود 12:30 م.
قطار رقم 661 – يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل أيتاي البارود الساعة 5:45 ص.
قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45ص.
قطار رقم 665 – يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.
ثانيًا: مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 158 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 9:30 م.
قطار رقم 1110 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 3:40 م ويصل الواسطى الساعة:5:20 م.
قطار رقم 970 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 10:00م.
ثالثًا: مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.
قطار رقم 2- تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.
قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.
قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.
قطار رقم 158 – وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.
قطار رقم 802 – ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.
قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55