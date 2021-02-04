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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:30 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021 في القاهرة والأسكندرية والعديد من المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021


اولًا: مواعيد القطارات المميزة


قطار رقم 667 – يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.

قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.

قطار رقم 671 – يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.

قطار رقم 673 – يقوم من القاهرة الساعة 9:00ص، ويصل ايتاي البارود 12:30 م.

قطار رقم 661 – يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل أيتاي البارود الساعة 5:45 ص.

قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45ص.

قطار رقم 665 – يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.

ثانيًا: مواعيد قطارات الصعيد


قطار رقم 158 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 9:30 م.

قطار رقم 1110 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 3:40 م ويصل الواسطى الساعة:5:20 م.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 10:00م.

ثالثًا: مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.

قطار رقم 2- تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.

قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

قطار رقم 158 – وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.

قطار رقم 802 – ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55


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