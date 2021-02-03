إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 309 آلاف وحصيلة وفيات قياسية اليوم

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء إلى 309162 بعد تسجيل 3320 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3315 بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديدة في أعلى حصيلة للوفيات اليومية منذ فبراير الماضي.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 3306 من بين المقيمين، و14 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 309162 منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى3315 منذ 21 فبراير الماضي