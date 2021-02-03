غدًا.. المركزي يطرح أذون خزانة بـ19.2 مليار جنيه

يطرح- غدًا- البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.250 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 12.250 مليار جنيه لأجل 357 يوما.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.