إحالة المتهم بقتل زوجته لشكه في وجود علاقة آثمة مع طليقها للجنايات
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:14 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بقتل زوجته طعنًا، لشكه في وجود علاقة آثمة مع طليقها، إلى محكمة الجنايات.
وتبين أن المتهم "نصر. م. س"، قتل المجني عليها "منال. م. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وإزهاق روحها لما أثير بمخيلته من كونها على علاقة آثمة بطليقها على غير حق، وإذا به راسما مخططا إجراميا أعد وسيلة تنفيذ جُرمه من دراجته النارية.
ووضع بصندوقها ملبس وسلاح أبيض "سكين" وجونيه جوال أبيض كبير الحجم، وهاتفها والنيل من ثقتها به عاقدًا موعدا للالتقاء بها فقبلت وحضرت إليه فاستدرجها صوب أرضه بالحوامدية ومكثا بها وقتلها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مزارع، من شهود العيان وقال أنه حال تواجده بقطعة الأرض المملوكة له لزراعتها بقرية أم حنان حضر إليه أحد الأطفال وأخبره بتواجد جوال حُسر بأحد قنوات مصرف المشاع فتوجه إلى حيث أرشده وما أن أبصره تلاحظ له ظهور جزء من رأس آدمية فأبلغ الشرطة.
وقال خيرى عثمان الشاهد الثاني، نجار مسلح أنه تطلق من المجني عليها منذ ما يقرب من أربعة أعوام وأنها كانت الحاضنة لطفليه، وأعقب ذلك علمه بزواجها عرفيا من المتهم منذ عامين، وأن مسكن زوجيتهم يقع في أم حنان بالحوامدية بعد أن أحضر المتهم الطفلين إلى مسكنهم دون مرافق مما تسبب في أن ضلا سبيلهما وعقب ذلك عثر عليهما وتبين إصابتهم جراء اعتداء المتهم عليهم بالضرب.
وحضرت المجني عليها ونجليه للإقامة معه لحين التمكن من تدبير سكن لها نظرا لسوء معاملة المتهم لها، وعقب ذلك بعدة أيام التقت بالمتهم دون عودة حتى علم بمقتلها.
وقال محمد أبو القاسم مقدم شرطة رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، أنه تلقى بلاغا من الشاهد الأول بالعثور على الجثة.
وبالانتقال وانتشال الجوال تبين له أنها سيدة مجهولة الهوية مشوهة الوجه وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات ونحر رقبتها.
وتبين أن المتهم "نصر. م. س"، قتل المجني عليها "منال. م. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وإزهاق روحها لما أثير بمخيلته من كونها على علاقة آثمة بطليقها على غير حق، وإذا به راسما مخططا إجراميا أعد وسيلة تنفيذ جُرمه من دراجته النارية.
ووضع بصندوقها ملبس وسلاح أبيض "سكين" وجونيه جوال أبيض كبير الحجم، وهاتفها والنيل من ثقتها به عاقدًا موعدا للالتقاء بها فقبلت وحضرت إليه فاستدرجها صوب أرضه بالحوامدية ومكثا بها وقتلها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مزارع، من شهود العيان وقال أنه حال تواجده بقطعة الأرض المملوكة له لزراعتها بقرية أم حنان حضر إليه أحد الأطفال وأخبره بتواجد جوال حُسر بأحد قنوات مصرف المشاع فتوجه إلى حيث أرشده وما أن أبصره تلاحظ له ظهور جزء من رأس آدمية فأبلغ الشرطة.
وقال خيرى عثمان الشاهد الثاني، نجار مسلح أنه تطلق من المجني عليها منذ ما يقرب من أربعة أعوام وأنها كانت الحاضنة لطفليه، وأعقب ذلك علمه بزواجها عرفيا من المتهم منذ عامين، وأن مسكن زوجيتهم يقع في أم حنان بالحوامدية بعد أن أحضر المتهم الطفلين إلى مسكنهم دون مرافق مما تسبب في أن ضلا سبيلهما وعقب ذلك عثر عليهما وتبين إصابتهم جراء اعتداء المتهم عليهم بالضرب.
وحضرت المجني عليها ونجليه للإقامة معه لحين التمكن من تدبير سكن لها نظرا لسوء معاملة المتهم لها، وعقب ذلك بعدة أيام التقت بالمتهم دون عودة حتى علم بمقتلها.
وقال محمد أبو القاسم مقدم شرطة رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، أنه تلقى بلاغا من الشاهد الأول بالعثور على الجثة.
وبالانتقال وانتشال الجوال تبين له أنها سيدة مجهولة الهوية مشوهة الوجه وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات ونحر رقبتها.