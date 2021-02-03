إحالة المتهم بقتل زوجته لشكه في وجود علاقة آثمة مع طليقها للجنايات

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بقتل زوجته طعنًا، لشكه في وجود علاقة آثمة مع طليقها، إلى محكمة الجنايات.وتبين أن المتهم "نصر. م. س"، قتل المجني عليها "منال. م. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وإزهاق روحها لما أثير بمخيلته من كونها على علاقة آثمة بطليقها على غير حق، وإذا به راسما مخططا إجراميا أعد وسيلة تنفيذ جُرمه من دراجته النارية.ووضع بصندوقها ملبس وسلاح أبيض "سكين" وجونيه جوال أبيض كبير الحجم، وهاتفها والنيل من ثقتها به عاقدًا موعدا للالتقاء بها فقبلت وحضرت إليه فاستدرجها صوب أرضه بالحوامدية ومكثا بها وقتلها.واستمعت النيابة إلى أقوال مزارع، من شهود العيان وقال أنه حال تواجده بقطعة الأرض المملوكة له لزراعتها بقرية أم حنان حضر إليه أحد الأطفال وأخبره بتواجد جوال حُسر بأحد قنوات مصرف المشاع فتوجه إلى حيث أرشده وما أن أبصره تلاحظ له ظهور جزء من رأس آدمية فأبلغ الشرطة.وقال خيرى عثمان الشاهد الثاني، نجار مسلح أنه تطلق من المجني عليها منذ ما يقرب من أربعة أعوام وأنها كانت الحاضنة لطفليه، وأعقب ذلك علمه بزواجها عرفيا من المتهم منذ عامين، وأن مسكن زوجيتهم يقع في أم حنان بالحوامدية بعد أن أحضر المتهم الطفلين إلى مسكنهم دون مرافق مما تسبب في أن ضلا سبيلهما وعقب ذلك عثر عليهما وتبين إصابتهم جراء اعتداء المتهم عليهم بالضرب.وحضرت المجني عليها ونجليه للإقامة معه لحين التمكن من تدبير سكن لها نظرا لسوء معاملة المتهم لها، وعقب ذلك بعدة أيام التقت بالمتهم دون عودة حتى علم بمقتلها.وقال محمد أبو القاسم مقدم شرطة رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، أنه تلقى بلاغا من الشاهد الأول بالعثور على الجثة.وبالانتقال وانتشال الجوال تبين له أنها سيدة مجهولة الهوية مشوهة الوجه وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات ونحر رقبتها.