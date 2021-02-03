نيكاراجوا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك V

وأوضحت وسائل إعلام رسمية في نيكاراجوا، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن ماناجوا تعقد مفاوضات مع روسيا للحصول على اللقاح.وذكرت "إيه بي سي نيوز" أن "سبوتنيك V" هو اللقاح الأول الذي تتم الموافقة عليه في نيكاراجوا.كانت الحكومة في نيكاراجوا قد قالت في يناير الماضي، إنها بدأت جهودها للحصول على لقاحات من أماكن مختلفة حول العالم.