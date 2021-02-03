«رجال الأعمال»: نتواصل مع كافة الجهات لحل التحديات التي تواجههم

قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن اللجنة تسعى إلى عقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدولة لحل التحديات التي تواجه تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الشافعي، أن اللجنة تواصلت مع كافة الجهات سواء قطاع خاص أو حكومي أو مصرفي من أجل الوصول لتقدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن القطاع يمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي.وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن القطاع يساعد في خفض نسبة البطالة في مصر، مضيفًا أن تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المصري يتم من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولًا.