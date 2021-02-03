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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 94 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:08 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تمكنت مديرية الصحة بمطروح خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 94 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقيادة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه بالاشتراك مع مباحث التموين حيث تمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من أنواع مختلفة من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود ديدان حية بالكميات المضبوطة والتي يتم تصنيعها داخل مصنع بمنطقة علم الروم بعدد 472 برميل بـ19 تنك سعة طن بوزن إجمالي 94 طنا تقريبا وتم التحفظ على الكميات وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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