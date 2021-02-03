ضبط 94 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

تمكنت مديرية الصحة بمطروح خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 94 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقيادة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمطروح.وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه بالاشتراك مع مباحث التموين حيث تمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من أنواع مختلفة من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود ديدان حية بالكميات المضبوطة والتي يتم تصنيعها داخل مصنع بمنطقة علم الروم بعدد 472 برميل بـ19 تنك سعة طن بوزن إجمالي 94 طنا تقريبا وتم التحفظ على الكميات وجارٍ العرض على النيابة العامة.