رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مشيرة خطاب تؤكد أهمية ترجمة بنود وثيقة الأخوة إلى سياسات وقرارات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:38 م
السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة
أميرة العناني
طباعة
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قدما المثل والقدوة في الاستنارة والحكمة وعظمة ورقي الرؤية التي انطلقت منها وثيقة الاخوة الإنسانية، لتؤسس نقلة نوعية تفوقت على أرقي المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مشددة علي أهمية ترجمة بنود تلك الوثيقة إلى سياسات وقرارات ونصوص تشريعية، ومناهج تعليمية ومَواد إعلامية، مطالبة بإنشاء لجنة تتولي رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ الوثيقة، من خلال إعداد الدول تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه، والعقبات التي قد تواجه التنفيذ، والمساعدات التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات لتذليلها والمضي قدما نحو تحويل كل بنودها واقعا يعيشه الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية في احتفالية الأزهر الافتراضية عبر الإنترنت باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، اليوم الأربعاء، بمشاركة لفيف من ‏علماء الأزهر والكنائس المصرية والعالمية والخبراء والأساتذة في مجال الأديان ‏والقانون والاجتماع والإعلام والأدب، للحديث حول دور وثيقة الأخوة الإنسانية في ‏إرساء السلام العالمي والعيش المشترك، ودور المؤسسات الدينية والدولية في تعزيز ‏الأخوة الإنسانية، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ‏الخامسة والسبعين ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يومًا عالميًّا للأخوة ‏الإنسانية، حيث وقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان هذه الوثيقة التاريخية ‏في أبو ظبي يوم 4 فبراير 2019.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق