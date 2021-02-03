مديرة مركز التراث باليونسكو تتفقد المرحلة الثانية لترميم طريق الكباش

تابعت ميتشيلد روسلر مديرة مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) التي تزور الأقصر حاليا برفقة خبراء المنظمة، اليوم الأربعاء، المشروعات المميزة التى تتم داخل معبد الكرنك التاريخي بوسط مدينة الأقصر لترميم الكباش في المرحلة الثانية.رافق مديرة معهد التراث والوفد المرافق لها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدم شرحا شاملا لجميع تفاصيل النجاح الذي حققه الآثريين المصريين فى المرحلة الأولى لتطوير 29 تمثالا للكباش فى الجهة الجنوبية لصرح المعبد، وهو المشروع الذى تم افتتاحه بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة قيادات المحافظة، وكذلك الاستعداد لفريق الأثريين والمرممين والعمال المصريون لمهمة جديدة بدأت خلال الأيام الماضية داخل معابد الكرنك، والتى تتمثل فى ترميم 19 كبشا جديدا فى الجهة البحرية خلف واجهة المعبد الرئيسية.وأوضح الأثرى صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك والمشرف على مشروع ترميم كباش الكرنك، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم البدء مؤخرًا العمل بالمرحلة الثانية لإنهائها خلال الفترة المقبلة، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، والتى تضمنت الانتهاء من ترميم 29 تمثالًا بالمنطقة الجنوبية.ولفت إلى إطلاق إشارة بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية التي تتضمن ترميم بقية مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة ورفع التماثيل للكباش بالكامل وإظهار جمالها ووضعها على وسائد جديدة صممت خصيصًا لحمايتها وزيادة عمرها الافتراضى لمئات السنين المقبلة عقب تعرضها للضرر مؤخرًا.وأوضح مدير معابد الكرنك أن هذا المشروع يعد عالميا على أرض محافظة الأقصر تقوم به وزارة الآثار، حيث ظهر المشروع للنور عقب نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومى للوزارة، وتبين أن التماثيل خلف الفناء الأول تحتاج لدعم كبير وترميم وهو ما تمت الموافقة عليه ويتم حاليًا العمل فى هذا المشروع المميز بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة.