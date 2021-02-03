نشوى الشريف: حقوق العمال والمرأة وتطوير العشوائيات أولوية

■ بداية.. ما أبرز الملفات فى أجندتك التشريعية بدور الانعقاد الحالى؟

■ كيف ستسهمين فى دعم قضايا المرأة؟

■ ما موقف «التنسيقية» من تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان؟

■ كيف ستتعاملين مع قضايا البيئة وتطوير العشوائيات؟

■ كيف نجحت «التنسيقية» فى كسب ثقة المصريين بهذه السرعة؟

■ ما تقييمك لدور الدولة فى تمكين الشباب؟

قالت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفات حقوق العمال والمرأة وتطوير العشوائيات على رأس الأولويات فى أجندتها التشريعية، لافتة إلى أنها ستعمل على تعديل عدد من التشريعات، بهدف حماية الموظفين بالقطاع الخاص وجذب المستثمرين.وأضافت «الشريف»، فى حوارها مع «الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منح فرصة كبيرة لكل شاب طموح فى مصر لكى يصل للمكانة التى يستحقها، مؤكدة أنها ستعمل على جعل المرأة المصرية تصل إلى جميع المناصب، مثل الذكور، وستقدم مشروع قانون جديدًا لإعادة تدوير القمامة وتحويلها إلى مواد خام تستخدم فى الصناعة مرة أخرى.- ملف العمال على رأس أجندتى التشريعية، فأنا عضو بالنقابة العامة للعاملين بالبترول واتحاد عمال مصر، وهذا جعلنى قريبة من مشكلات العمال اليومية، وسأستهدف دعم العمالة غير المنتظمة بتشريعات تلبى مطالبهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وصحية، عبر تعديل بعض مواد قانون العمل لإكمال منظومة التشريعات العمالية.كما تتضمن أجندتى التشريعية حل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، عبر فتح مدة التسويات ومعادلة الشهادة الجامعية واعتمادها من جهة العمل، وكذلك ضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.- خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حصلت المرأة على فرص غير مسبوقة، فقد تولت مناصب تشريعية وتنفيذية، وأثبتت قدرتها على تحمل المسئولية، لذا تضمنت أجندتى التشريعية العمل على وضع ضمانات لحقوق المرأة المصرية العاملة، فيما يتعلق بفترات الحمل والوضع بما لا يعيق التدرج الوظيفى.وقسمت ملف المرأة داخل أجندتى التشريعية إلى ٣ محاور رئيسية، الأول هو تنقية القوانين من جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وإقرار قانون للحد من العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والتأكيد أن للمرأة أهلية تسمح لها بالمشاركة بالمثل مع الرجل فى كل أمور العلاقات الزوجية.أما المحور الثانى، فهو جعل قضايا الطلاق والإنفاق وضم الأطفال من قضايا «الأمور المستعجلة»، ومراجعة إجراءات التنفيذ، والحد من التلاعب فى إثبات الدخل.والمحور الثالث يهتم بدراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمية وغير الرسمية، وتقييم مساهمة ربات البيوت فى الاقتصاد، وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لهن، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب، إعمالًا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية.- تنسيقية شباب الأحزاب من أول الكيانات التى ناقشت هذه القضية من خلال مناظرة مباشرة نظمتها على صفحتها الإلكترونية، بين المؤيدين للقرار والمعارضين له، وشكلت فرق عمل شبيهة بلجان تقصى الحقائق، لجمع المعلومات عن القضية وعرضها على نواب «التنسيقية» للخروج بحلول يستطيع النائب من خلالها اتخاذ قرار لصالح المصريين تحت قبة البرلمان، وأرى أن هناك نقصًا فى المعلومات عن قضية مصنع حلوان للحديد والصلب لدى البعض.- أرى أن تطوير العشوائيات أمر مهم للغاية، وأنوى العمل على تخصيص موارد كافية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على استكمال خطة الدولة داخل قرى ونجوع الصعيد، عبر النهوض بالبنية التحتية وإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.أما عن ملف البيئة، فقد أصبح من القضايا ذات الأولوية فى العالم كله، ومن أهم المشكلات البيئية التى تواجه المصريين هى قضية القمامة، وهناك طرق قديمة يجرى اتباعها للتخلص من المخلفات، مثل الحرق أو الدفن، لكن هذه الطرق تسبب التلوث وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان، لذلك قررت العمل على دفع الحكومة نحو إعادة تدوير القمامة لتوفير الأمان البيئى، بتقديم مشروع قانون جديد لتحويل هذه المخلفات لمواد خام يعاد استخدامها فى الصناعة مرة أخرى.- «التنسيقية» تجربة رائدة، فمنذ تأسيسها عملت تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد»، تستهدف تلبية احتياجات المواطن، بما يضمن له حياة كريمة ورعاية صحية من خلال تدشين مبادرات وفعاليات وإثراء الحياة السياسية، وبدا ذلك جليًا من خلال أداء نوابها تحت قبة البرلمان فى بداية الفصل التشريعى الجديد.- أرى أن الدولة منحت الشباب فرصة لم تحظ بمثلها الأجيال الماضية، ولا بد من أن يستغل كل شاب هذه الفرصة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى ساعد الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وحرص على التواصل بشكل مستمر مع الشباب فى منتديات مختلفة.وأرى أن الشباب لهم دور بارز ومميز فى دعم التنمية، لما يملكونه من طاقة وقوة وحيوية، التى تعد ثروة وطنية وقومية وإنسانية تمتلكها مصر باعتبارها دولة فتية.وأؤكد أن الدولة تساعد الآن جميع المجتهدين، الذين يسعون لتقديم أفكار جادة ونافعة للوطن والمواطنين.