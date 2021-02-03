المطران شيحان: وثيقة الأخوة الانسانية أولى خطوات تحقيق السلام العالمي

قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الانسانية: "نحتفل اليوم مع العالم بالذكرى الثانية لإطلاق وثيقة الاخوة الانسانية 4 فبراير 2019، تلك الوثيقة التي مثلها قطبين كبيرين في العالم المسيحي والاسلامي: قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام أحمد الطيب، ورسخت لقيم المحبة والسلام والتعايش بين الأديان والشعوب، وجاءت بنود هذه الوثيقة لتجسد المعنى الحقيقي للتعايش واحترام الآخر ودينه وثقافته، الآخر المختلف دينيا ومذهبيا وعرقيا، الآخر الفقير والمستضعف والمهمش والمحروم، الآخر اليتيم والأرملة، الاخر المضطهد والمهاجر وضحية الحروب.".وأضاف المطران: "أن التزام الإنسان بالسلام ومحبة الآخر هو جزء من التزامه الديني نحو الله، كما نؤمن بما جاء في الوحي المقدس في رسالة القديس يوحنا الاولى: "الله محبة، ومن يثبت في المحبة، يثبت في الله، والله فيه.. إن قال أحد: "إني أحب الله" وأبغض أخاه، فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟!".وتابع المطران: "إن وثيقة الاخوة الانسانية هي أولى خطوات تحقيق السلام والاستقرار العالمي، وها قد جاءت نتائجها بعد عامين فقط من انطلاقها، فاتخذت الأمم المتحدة يوم انطلاقها عيدا ويوما عالمي. ونحن نثق في الله وفي الإنسان المحب لله والسلام، أن يأتي يوما عما قريب لتتوقف الحرب، ويتوقف التحريض على الحرب، وأن يحترم الجميع الآخر ودين الآخر، وجنسه ولونه وعمل يديه، وكذلك إبداعه وفنه المتممين لثقافة المحبة والسلام".