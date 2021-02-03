الأنبا توما يلتقي بمجمع كهنة إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

اجتمع اليوم الأربعاء، الموافق ٣ فبراير، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمجمع كهنة الإيبارشية.وتناول اللقاء رؤية ومسيرة الحقل الرعوي للإيبارشية لأجل انتشار ملكوت الله وتمجيد اسم المسيح، كما تم انتخاب مجلس شوري لنيافته، يتكون من القمص بشري لبيب، والأب أنطون عياد، والأب روماني عدلي، والأب يوسف فوزي، والأب عمانوئيل محروس.وألقى وكيل عام المطرانية، القمص بشري لبيب كلمة ترحيب وتهنئة بنيافة الأنبا توما، كما تم تهنئة الكاهن المرتسم حديثًا، الأب يوأنس صابر.واختتُم اللقاء، بكلمة شكر من نيافة المطران لجميع العاملين بالمطرانية على مجهوداتهم في الفترة الماضية.