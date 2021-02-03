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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: زيارة رئيس الكونغو يؤكد عمق الروابط بين مصر وإفريقيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:01 م
أحمد الطيبي، عضو
أحمد الطيبي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
إسلام نصير
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قال أحمد الطيبي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن زيارة رئيس الكونغو لمصر في هذا الوقت تحمل الكثير من الرسائل كونها تؤكد عمق الروابط بين مصر والقارة الأفريقية، كما أنها تأتي قبل سفر رئيس الكونغو إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لرئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي.

وأكد «الطيبي» في تصريح صحفي، أن الحفاوة والاستقبال الرسمي لرئيس جمهورية الكونغو من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعبر عن التقدير الكبير من القيادة السياسية المصرية للقيادة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أنها تُعد تأكيد لقوة الراوبط والعلاقات بين مصر وأشقائها من دول القارة السمراء.

كما أشار عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة للقارة السمراء، وهي جملة من المشروعات التي انطلقت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والمستمرة حتى الآن بفضل إيمان القيادة السياسية بالدور الذي يجب أن تلعبه تجاه الدول الأفريقية المختلفة، والذي يأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم.

وأشاد عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو، والتي أكد خلالها عزمه على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال رئاسته للإتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس قوة ووضوح الموقف المصري تجاه مختلف القضايا، لا سيما ما يتعلق بقضيتنا الأساسية المتمثلة في أحقيتنا التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل.

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