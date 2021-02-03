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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: الانتهاء من جلسات الاستماع لأهالى كوم أمبو وإدفو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:33 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتهاء الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة من عقد كل جلسات الاستماع التى استهدفت مواطنى ٦٨ قرية و٣٢١ نجعًا وتجمعًا ريفيًا بمركزى كوم أمبو وإدفو، للبدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ ١٥٠٠ قرية مصرية.
وأوضح المحافظ أنه تم عرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة، بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة. وأشار إلى أن هذا تزامن مع البدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى ضمن ٥٣ مشروعًا بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل قريتى «الرئيسية» بإدفو، و«المنشية الجديدة» بكوم أمبو، باعتمادات ١٩٨ مليون جنيه، ويأتى تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى ٨٣ مشروعًا بمختلف القطاعات، وباعتمادات ٢٨٠٫٧ مليون جنيه، مضيفًا أنه جارٍ استكمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» داخل ١١ قرية بإجمالى ٣٠ مشروعًا. من جانبه، أكد نائب المحافظ، أحمد شعبان، أن جلسات الاستماع حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بقطاعات البنية التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية، مشيرًا إلى أنه بدأ حاليًا طرح ٢٠ مشروعًا بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان. ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع قيام الجهات الأخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة، ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية فى أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها.

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