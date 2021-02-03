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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوى: تمويل 2194 مشروعًا خلال 6 أشهر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:00 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير الماضى على تمويل ٢٠٣ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، باستثمارات تجاوزت ٢٫٣ مليون جنيه فى ٩ محافظات هى «المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية»، موضحًا أن المشروعات تتضمن ١٣٠ مشروعًا للسيدات بنسبة ٦٤٪ منها.
وأضاف «شعراوى» أن التقرير الذى تلقاه عن جهود الصندوق منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو ٢٠٢٠ وحتى نهاية يناير الماضى أشار إلى تمويل ٢١٩٤ مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات ٢٤٫٣ مليون جنيه، وكانت المنيا أكثر المحافظات إقبالًا على قروضه بعدد مشروعات ٤٤٥، والدقهلية ٣٨٩، وسوهاج ٢٩٠، والغربية ٢٦٩ والشرقية ١٧٤ ونسبة المشروعات التى نفذتها المرأة تجاوزت ٨٠٪ فى محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.
ووجه الوزير القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات بالمحافظات، وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذها، ما يوفر فرص عمل لهم، فضلًا عن سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة فى الأسواق المحيطة بهم، خاصة مع توفير التمويل الإضافى للصندوق الذى يبلغ ١٥٫٨ مليون جنيه بعد استنفاذه للتمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، وبلغ ١٥ مليون جنيه.

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