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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الفيوم: تطوير الصرف والغاز والطرق وتبطين الترع وتأهيل الوحدات البيطرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:34 م
أحمد الأنصارى
أحمد الأنصارى
زينب علاء
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كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن أنه تم عقد جلسات حوار مجتمعى مع أهالى مركزى إطسا ويوسف الصديق اللذين ستشملهما المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، لمناقشة المخططات المقترحة، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال.
وقال «الأنصارى»، فى حواره مع «الدستور»، إن أعمال التطوير ستشمل ٦٣ قرية بمركزى يوسف الصديق وإطسا، وستتضمن تطوير الصرف الصحى والغاز الطبيعى والطرق وخدمات صحية وتعليمية وشبابية كمراكز الشباب، وتشمل تبطين ترع وتأهيل لوحدات الطب البيطرى، وسيضم التطوير جميع الجوانب.
■ كيف بدأ عمل المبادرة فى الفيوم؟
- تم عقد جلسات حوار مجتمعى مع أهالى مركزى إطسا ويوسف الصديق اللذين ستشملهما المبادرة لمناقشة المخططات المقترحة، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، وأولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر احتياجًا، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.
■ ما الذى تستهدفه المبادرة فى قرى المحافظة؟
- المبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وسيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات، وسيتم العمل خلال هذا الأسبوع على محورين مهمين يتعلقان بالقضية السكانية والأمية، مع مراعاة الثقافات الموجودة، وتنشيط حملات طرق الأبواب بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى، إضافة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
■ من خلال الجولات.. ما أبرز الاحتياجات؟
- تم التأكيد على رئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كل المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير حسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا فى إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حدة لإعطاء صورة حقيقية للواقع بكل القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والرى والطب البيطرى والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.
وتم التأكيد أيضًا على رئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، بالتنسيق مع مسئولى كل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء والتليفونات بمراجعة كل الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات، وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرعة.
■ كم عدد القرى المستهدفة؟
- ٦٣ قرية بمركزى يوسف الصديق وإطسا، وتضم الخطة تطوير ١٨ قرية بإطسا، والتى ستشمل تطوير الصرف الصحى والغاز الطبيعى والطرق وخدمات صحية وتعليمية وشبابية كمراكز الشباب، وتشمل تبطين ترع وتأهيل لوحدات الطب البيطرى، وسيضم التطوير جميع الجوانب.


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