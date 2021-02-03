قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

كتبت مجلة الكواكب تستعرض أثمن حلي أم كلثوم، وأشارت إلى قرط من الماس المستطيل النادر، القرط يتكون من أفرع طويلة من البلاتين، مغروس فيها حبات من الماس المستطيلة.القرط نادر لأنه في الأساس صناعة تركية قديمة وهو غالي القيمة جدًا لأن الصناعة اليدوية اندثرت في الأناضول، ولأن الماسات المستطيلة نادرة جدًا، ولأن صاحبته إنسانة مشهورة هي سيدة الغناء العربي أم كلثوم.الحكاية التي كشفت وجود القرط هي أن ألمانيا أوفدت خبيرًا ليرى مجوهرات أم كلثوم ولكي يتم سك صورتها على إحدى المجوهرات التي تماثل إحدى مقتنياتها، والتي سيتم صنع تقليد لها لتباع في العالم كله.وعند مجيء الخبير طلب رؤية مجوهرات أم كلثوم ليختار من بينها وأشار الخبير إلى القرط الماسي، وقال: "هذا هو".وصورت أم كلثوم صورة جانبية (بروفيل) بدا فيها القرط واضحا، وأصبح مع تداول الميدالية معروفا.