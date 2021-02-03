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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بُشرة خير.. أطباء العزل: نقترب من نهاية ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:00 م
كورونا مصر
كورونا مصر
زينب صبحى - نور أيمن - أريج الجيار
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تراجعت الإحصائيات اليومية الخاصة بإصابات فيروس كورونا الصادرة عن وزارة الصحة والسكان خلال الآونة الآخيرة، فبعد أن كانت الأعداد اليومية تتراوح بين ألف و١٥٠٠ إصابة، وصلت إلى نصف الرقم تقريبًا، رغم الارتفاع الكبير فى العدد العالمى للإصابات اليومية بالوباء، ومعاناة دول عديدة من الموجة الثانية من الفيروس.
بحثًا عن إجابة وافية لسؤال «هل انتهت الموجة الثانية من فيروس كورونا فى مصر؟».. حاورت «الدستور» عددًا من الأطباء بمستشفيات العزل والتخصصات الطبية ذات الصلة فى التقرير التالى.

محمد شوشة: إجراءات الدولة الاحترازية أسهمت فى محاصرة الوباء
قال الدكتور محمد شوشة، الطبيب بمستشفى عزل كفرالشيخ، إن الوباء فى موجته الأولى كان فتاكًا وأصاب الآلاف يوميًا، وواجهنا العديد من الأزمات فى التعامل معه، بسبب قلة خبرة الفرق الطبية بالفيروس فى البداية. وذكر أن القرارات التى اتخذتها الدولة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أسهمت بشكل كبير فى تقليل أعداد الإصابات، خاصة فى الأماكن العامة والمواصلات، إذ إن الغرامة الفورية سلاح رادع فى مواجهة تهاون البعض.

عمرو رمضان: تكوين مناعة جماعية سيحوله لدور برد موسمى عادى
ذكر الدكتور عمرو رمضان، إخصائى باطنة وكيل بمستشفى العبور فى كفرالشيخ، أن أعدادًا كبيرة من المواطنين أصيبت بالفيروس مع بداية انتشاره، الأمر الذى كون مناعة لدى شريحة كبيرة من الشعب، وأسهم فى تقليل حدة الأعراض وبدء انحسار أعداد الإصابات، بفضل تكون أجسام مضادة للفيروس فى الأجهزة المناعية، ما سيحوله فى نهاية الأمر إلى دور برد موسمى عادى. وأضاف «رمضان» أن هذا التطور سيخفف الأعباء كثيرًا عن الفرق الطبية.

محمد علام: تعقيم الأيدى واستمرار الحذر أمران ضروريان
اعتبر الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة، أن الأمل فى التخلص من الوباء يكمن فى توفير اللقاحات الواقية من الفيروس لكل المواطنين، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد للانتصار على «كوفيد- ١٩».
وأضاف علام: إن روشتة النجاة خلال الفترة المقبلة، هى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاصةً تعقيم الأيدى بشكل دورى واستمرار الحذر.

عمرو السنطاوى: نشاط الفيروس بات ضعيفًا الآن.. والأعراض أصبحت بسيطة
شدد الدكتور عمرو السنطاوى، طبيب عزل بمستشفى بلطيم، على أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أوشكت على الانتهاء، مؤكدًا أن انخفاض عدد المصابين الجدد بالوباء دليل على اقتراب نهاية الذروة.
وقال «السنطاوى» إنه فى بداية فصل الشتاء انتشر الفيروس بشكل كبير، لكن الآن بدأ نشاطه يضعف بنسبة ملحوظة، مشيرًا إلى أن أعراض «كورونا» أصبحت بسيطة لدى أغلب المصابين، وأن الأطباء يتابعون حالات العزل المنزلى باستمرار، وينصحون بأدوية بروتوكول العلاج الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، استنادًا إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن قضية الإعلان رسميًا عن انتهاء الموجة الثانية من الفيروس، تستوجب الوصول إلى مرحلة عدم تسجيل أى إصابات جديدة لفترة طويلة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا مع وجود اللقاح وتوفيره لجميع المواطنين، خاصة للمصابين أصحاب الحالات الصحية الحرجة.

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