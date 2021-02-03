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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 183 ألف لاجئ ونازح سوداني من إثيوبيا العام الماضي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:53 م
جريدة الدستور
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أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأزرق (في جنوب جمهورية السودان)، عودة أكثر من 170 ألف نازح و12 ألفا و800 لاجئ سوداني من إثيوبيا إلى مناطقهم بنهاية العام 2020.

وأشارت المفوضية إلى عبور أكثر من 600 لاجئ اثيوبي الأسبوع الجاري إلى الولاية، حيث تم استقبالهم في منطقة "يابجر" بمحلية "ود الماحي" بالنيل الأزرق.

وأشاد ابراهيم موسي ممثل مفوضية العون الإنساني بالنيل الأزرق، في اجتماع عُقد اليوم الأربعاء لحكومة ولاية النيل الأزرق مع وفد من منظمة "يونسيف"، بالجهود المبذولة من قبل المنظمات الشريكة وتدخلاتها في المجالات المختلفة.

وقال إن تلك المنظمات أسهمت في توزيع معونات للنازحين العائدين، والتي شملت 54 ألف عائد بمحلية "قيسان" و74 ألفا بمحلية "ودالماحي"، وأكثر من 37 ألفا بمنطقة "اولو" بمحلية "باو"، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة تدفقات العائدين السودانيين في الفترة المقبلة في ظل إحلال السلام والاستقرار الذي تشهده ولاية النيل الأزرق.

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