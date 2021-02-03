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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:35 م
خطوات حجز المجالس
خطوات حجز المجالس الطبية
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول خطوات حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين، بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث خلال هذه الفترة ، فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تسجيل الكشف الطبي للمعاقين إلكترونيًا، حيث يستطيع ذوى الإعاقة الحجز من أجل الحصول على سيارة معافة من الضرائب بعد إجراء الكشف، بسهولة ويسر، نظرًا لما يمر بها العالم من جائحة كورونا التي انتشرت في المجتمعات خلال الفترة السابقة، وفقا لما صرحت به لجنة التضامن بمجلس النواب.

وحددت المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة عدد من الأوراق التي يستكيع من خلالها المواطن المعاق حجز موعد للكشف وإجراء الفحوصات الطبية.

خطوات حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين

يستطيع المواطن الذي يريد الحجز للكشف الطبي للحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع المجالس الطبية وهو: (من هنا)، حيث تعد المجالس المتخصصة تعطى العلاج على نفقة الدولة بما يقرب من 48% ، وتساعد في رفع المعاناة والتخفيف عن المرضى.

وتتضمن الخطوات التي يمكن من خلالها المواطن حجز موعد للكشف في المجالس الطبية المتخصصة، الدخول عبر الرابط السابق، وقبل تلك الخطوة ينبغي ضرورة استخراج بطاقة الخدمات التكاملة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد التسجيل على الموقع والتأكد من وجود البطاقة التكاملة، قيام الشخص المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات المتعلقة به، والتي تشتمل على الآتي: الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية  العنوان، الوظيفه، رقم التليفون.

وأما في حالة إذا كان الشخص المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية، لأسباب مرضية، يقوم بتسجيل البيانات الآتية من جانب أفراد أسرته وهي: اسم ولي الأمر الوصي – الرقم القومي – صفته، ثم بعد ذلك يقوم باختيار مكان الكشف الطبي، والضغط على اختيار تاريخ الكشف الطبي.


وبعد تلك الخطوات، ينبغي ضرورة قيام المواطن يقوم المعاق من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوضيح بياناته الشخصية، ومكان وموعد الكشف الطبي، إضافة إلى والأوراق المطلوبة، والفحوصات اللازمة طبقا لكل إعاقة من الإعاقات، 

وبعد عرض خطوات حجز المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين، شددت المجالس الطبية المتخصصة على أنه لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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