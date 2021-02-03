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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:50 م
حادث تصادم قطار بونش
حادث تصادم قطار بونش في أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حادث تصادم قطار 2010 القاهرة أسوان بسيارة نصف نقل مجهزة بونش اثناء دخولها الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لسحب العربة من اسفل جرار القطار وتم تسيير حركة المرور بالسكة الحديد في الاتجاهين بعد توقفها لمدة 3 ساعات.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية يفيد وقوع حادث أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة أسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ونتج عنه وفاة 3 اشخاص في الحال واصابة 3 آخرين.

حيث تم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتدعيمهم بعدد 6 سيارات أخرى، للمساعدة في نقل المصابين، واستدعاء قوات الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما انتقل المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى موقع الحادث وتبين وفاة كلا من "أيمن حسن 45 سنة قائد القطار، ومحمد أحمد 43 سنة، مساعد سائق القطار، وأبو بكر أحمد 48 سنة مندوب مالي بالمنطقة الوسطى"، كما أسفر الحادث عن إصابة كلام "محمد سلطان 40 سنة مقيم ديروط، وعاطف رسمي 49 سنة، وعبد الرحمن فوزى 40 سنة سائق السيارة الونش".

تم نقل المصابين الى مستشفى القوصية المركزي ونقل جثث المتوفيين بعد معاينة النيابة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي وتم تحرير المحضر اللازم وتم سحب العربة من أسفل جرار القطار وفصل القطار عن الجرار وسحب القطار إلى اتجاه ملوى وعودة حركة السكة الحديد الى طبيعتها بالاتجاهين.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها منذ قليل قائدي المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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