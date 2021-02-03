الكويت.. قرارات استثنائية لمواجهة سلالات «كورونا» الجديدة

اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع طارئ، الأربعاء، قرارات استثنائية؛ لمواجهة سلالات «كورونا» الجديدة.وقرر المجلس إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل، كما قرر إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء بدءا من الأسبوع المقبل، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.كما تم اعتماد توصية بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذا في وقت لاحق من هذا الشهر.